Башкирия ждет поддержки Путина в вопросе создания карбонового полигона

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил президента России Владимира Путина поддержать создание карбонового полигона в регионе. Республика уже подала необходимую заявку.

Хабиров и российский лидер встретились на церемонии открытия завода "Цемикс" в Абзелиловском районе. Глава Башкортостана доложил, что регион подготовил документы на создание карбонового полигона. Планируется исследовать создание технологий мониторинга выбросов углерода, а также изучать его утилизацию и нейтрализацию. Власти должны лишь одобрить заявку, о чем Хабиров и сказал Путину.

"Республика Башкортостан обладает уникальными возможностями, которых, может быть, даже нигде нет", — цитирует главу региона Федеральное агентство новостей.

Хабиров добавил, что есть леса и сельхозугодья для проведения исследований, а также продвинувшаяся наука.

Международное энергетическое агентство ранее предупредило о последствиях пандемии, сообщает сайт 360tv.ru. Восстановление экономики может рекордно загрязнить Землю.