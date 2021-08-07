В Госдуме предложили восстановить экономику путем увеличения рабочей недели

Экономику в России можно восстановить с помощью продления рабочей недели, считает депутат Госдумы Николай Арефьев.

Он раскритиковал сторонников четырехдневной рабочей недели. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству дал комментарий URA.RU.

Стоит подумать о трудовой деятельности в субботу и воскресенье вместо мыслей о трех днях отдыха в неделю, уверен парламентарий. В случае четырехдневного рабочего графика может повыситься себестоимость труда и тогда российская продукция станет невостребованной, добавил Арефьев.