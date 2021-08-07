Мурашко заявил, что коронавирус стал распространяться быстрее из-за мутаций

Агрессивный характер третьей волны коронавирусной инфекции объяснил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Коронавирус стал распространяться значительно быстрее и более агрессивно. Это может быть связано с появлением новых мутаций вируса. Об этом глава министерства заявил во время рабочей поездки в Астрахань.

"Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал Мурашко.

Способом снизить риск заражения коронавирусом и защититься от развития серьезных осложнений является вакцинация. В России можно сделать прививку препаратами "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".