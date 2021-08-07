Арина Аверина не готова мириться с судейством на Олимпиаде и уходит из спорта

Российская гимнастка Арина Аверина, оставшаяся без медали на Олимпийских играх в Токио, заявила о своем желании уйти из большого спорта. Ее слова прокомментировала сестра Дина.

Лидером соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике стала израильтянка Лина Ашрам. Судейство не устроило Аверину, выступление которой судьи оценили на четвертое место. Также не получила желаемое и ее сестра Дина — гимнастка взяла лишь серебро с отставанием в 0,150 балла от лидера.

"Арину очень жалко. Не представляю, что сейчас у нее внутри происходит. Сразу после финала я спросила у нее: "Останешься, чтобы все же прийти к своей мечте?" Ответила, что "нет", но сделала это на эмоциях", — рассказала Дина Аверина во время беседы с представителями СМИ после выступления.

Она уверена, что, когда эмоции поутихнут, ее сестра успокоится и останется в гимнастике.