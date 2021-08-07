Депутат ГД Миронов призвал выдать российские паспорта всем украинцам

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил предоставить российское гражданство всем жителям Украины.

По его словам, это относится к тем украинцам, которые ощущают себя русскими.

"Всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским на Украине — нужно дать возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке", — сказал он.

Миронов также отметил, что России в этом отношении необходимо брать пример с Израиля, который поощряет репатриацию евреев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть республику, если они считают, что регион должен войти в состав Российской Федерации. Он добавил, что Украина продолжит развиваться, а Донбасс останется на месте, сообщил сайт 360tv.ru.