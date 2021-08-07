Россиянин завоевал бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал третье место на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 65 килограмм.

В поединке за бронзу россиянин победил венгра Исмаила Мусукаева. Теперь в активе российской команды 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей. Сборная ОКР занимает пятое место в неофициальном командном зачете.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19.