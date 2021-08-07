Риелтор Гиновкер оценил пользу подписанного Бегловым соглашения по недвижимости

Соглашение между Смольным и Росреестром можно назвать хорошим шагом вперед для сферы недвижимости, считает гендиректор агентства "Невский простор" Александр Гиновкер.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский ранее подписали договор об оказании двухстороннего информационного обмена. Согласно документу, Росреестр будет предоставлять информацию о находящихся на территории города объектах недвижимости, а городская администрация — сведения из РГИС.

"Чем больше прозрачности, тем лучше. Считаю, это хороший шаг вперед", рассказал Гиновкер в интервью Федеральному агентству новостей.

Беглов ранее заявил, что соглашение очень важно для Петербурга, так как позволит значительно улучшить обслуживание местных жителей. Риелтор согласен, что инициатива позволит значительно повысить уровень жизни петербуржцев и оказываемых горожанам услуг. По его мнению, скорость заключаемых на петербургском рынке недвижимости сделок заметно увеличится.