"Стыдно": Тарасова резко высказалась о судействе финала художественной гимнастики на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Российский специалист Татьяна Тарасова указала на то, что судьи многократно меняли свое мнение относительно оценок, что свидетельствует об их некомпетентности.

"Бандиты! Настоящие бандиты! Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте", — передает слова Тарасовой "Чемпионат".

Золотую медаль неожиданно завоевала израильская гимнастка Линой Ашрам, которая во время выступления один раз потеряла снаряд. Россиянка Дина Аверина выступила без ошибок, но завоевала серебро. Бронзовая награда досталась белорусской спортсменке Алине Горносько.