Певицу МакSим переведут из реанимации в обычную палату

Популярная певица МакSим пришла в себя после медикаментозной комы. Теперь медики планируют перевести исполнительницу из реанимации в обычное отделение больницы.

Еще недавно состояние МакSим было крайне тяжелым. Некоторые были убеждены, что ей уже не справиться с коварным заболеванием. Однако благодаря врачам исполнительница хита "Трудный возраст" пришла в себя.

В настоящее время ее состояние оценивается как средне тяжелое. Несмотря на это, специалисты намерены перевести артистку из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.