Фрегат "Адмирал Эссен" начал проход проливов Босфор и Дарданеллы из Черного моря

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота РФ проходит проливы Босфор и Дарданеллы из Черного моря в направлении Средиземного моря, сообщает пресс-служба морского ведомства.

Корабль ВМФ РФ сменит экипаж фрегата "Адмирал Макаров", который с мая 2021 года выполнял в море специальные задачи.

"Фрегат "Адмирал Эссен" ЧФ России осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж фрегата совершает плановый переход в дальнюю морскую зону", — отмечают представители флота.

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом проекта 11356. Корабль имеет водоизмещение 4 тыс. тонн. Его скорость достигает 30 узлов. На вооружении у фрегата находятся крылатые ракеты "Калибр-НК", зенитный комплекс "Штиль-1", артустановка А-190. Кроме этого, на корабле могут располагаться реактивные бомбовые установки и палубный вертолет Ка-27.