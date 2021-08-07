Абхазия адаптирует законы под российских предпринимателей

Руководство Абхазии изменит законодательную базу республики для привлечения инвестиций из России, заявил президент страны Аслан Бжания.

По его словам, кабмин республики проработает необходимые правки для отмены лишнего администрирования. Новое законодательство будет предоставлять преференции российским инвесторам.

"Стараемся снять лишние барьеры, уйти от ненужного администрирования со стороны государства. Мы будем менять законодательство", — сказал он.

Вместе с тем Бжания подчеркнул, что потенциальные инвесторы должны иметь такие преференции, какими они обладают на территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Абхазия получила первую партию вакцины "Спутник Лайт". Финансированием сделки занимался глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, сообщил сайт 360tv.ru.