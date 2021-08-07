Бывший представитель Трампа заявил, что экс-президент будет баллотироваться в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер.

Экс-представитель Трампа полагает, что политик примет участие в следующих президентских выборах. Однако ранее Квиннипэкский университет провел исследование, которое показывает негативную оценку возможного выдвижения кандидатуры бывшего главы государства.

Большинство американцев не поддержали идею участия Трампа в выборах. Опрос показал, что 60% респондентов придерживаются такой позиции.