Эстонский премьер пообещала обратиться в ООН с вопросом о миграции в Литве

Таллинн решил поддержать Вильнюс в вопросе миграционного кризиса на литовско-белорусской границе, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Глава правительства прибалтийской страны пообещала обратиться в Совет Безопасности ООН с вопросом о нелегальной миграции в Литве. По ее словам, Таллин намерен поддержать Вильнюс дипломатическими усилиями.

"Мы решили поддержать Литву дипломатическими усилиями... мы поднимем этот вопрос там", — сказала Каллас.

Также премьер-министр отметила, что в сентябре запланированы встречи с представителями США и Евросоюза. Эстонская сторона обратит их внимание на необходимость поддержки Литвы в сложившейся ситуации, заключила Каллас.