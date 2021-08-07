Пять простых способов могут помочь справиться с метеочувствительностью

Невролог Разият Чупанова перечислила самые эффективные способы, которые могут помочь метеочувствительным людям справиться с резкими изменениями погоды.

В первую очередь речь идет о прогулках. Они хороши в любое время, поскольку закаляют организм и помогают адаптироваться к изменяющимся погодным условиям. Также особое внимание стоит уделить регулярным физическим нагрузкам.

Немаловажен и полноценный сон в течение семи-восьми часов. По словам Чупановой, именно недосып сказывается на функции нервной системы, которая принимает участие в процессе адаптации к изменению погоды. Еще два способа — уменьшение стресса и налаживание сбалансированного питания, подчеркнула медик в беседе с изданием "Лента.ру".