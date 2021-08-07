Ведущая «Первого канала» стала кандидатом в губернаторы Хабаровского края

Телеведущая Марина Ким зарегистрирована кандидатом на должность губернатора Хабаровского края от социалистической партии «Справедливая Россия — За правду», сообщили в региональной избирательной комиссии.

37-летняя уроженка Ленинграда стала вторым зарегистрированным кандидатом на пост главы региона после врио губернатора Михаила Дегтярева, выдвинутого краевым отделением ЛДПР.

Ким известна как ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале», участница шоу «Танцы со звездами» и автор комплиментарных репортажей о жизни в Северной Корее.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 19 сентября, одновременно вместе с выборами в Госдуму. После ареста Сергея Фургала губернаторские обязанности исполняет Дегтярев. Большинство подписей за самовыдвиженца Антона Фургала, сына арестованного политика, оказались недействительными. Подробнее о тайном китайском бизнесе Фургала-младшего читайте в нашей статье.