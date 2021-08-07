Корейские ученые назвали полезные свойства малины

Медицинские специалисты отметили пользу малины для организма человека. Она положительно сказывается на уровне холестерина и сахара.

Употребление малины способствует улучшению состояния здоровья человека. Согласно результатам медицинских исследований, проведенных в Южной Корее, данная ягода позволяет снизить уровень холестерина в крови. Для этого врачи используют экстракт малины, который необходимо принимать в течение 12 недель.

Содержащиеся в малине полезные вещества также принимают участие в процессах регулирования уровня сахара в крови. Исследователи рекомендуют добавлять около 125 граммов ягоды в ежедневный рацион питания при наличии сахарного диабета.

Черная малина — полезная для профилактики возникновения онкологических заболеваний ягода. Как утверждают ученые, она позволила снизить вероятность образования колоректального рака у 20 участников исследования, употреблявших экстракт ягоды на протяжении девяти недель.