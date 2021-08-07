«Абсолютно засудили»: кто лишил гимнастку Аверину золотой медали на Олимпиаде

Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Первое место заняла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту во время выступления, второе — тринадцатикратная чемпионка мира Дина Аверина, выступившая чисто. Ее сестра Арина оказалась на четвертом месте, уступив бронзу белорусской гимнастке.

Арбитры поставили Авериной 24,000 балла за выступление с лентой, но россиянка все равно получила только серебро. Гимнастке из Израиля она уступила 0,150 балла в итоговом зачете: у Ашрам — 107,800, а у Авериной — 107,650. Сборная Россия пыталась оспорить результат и подала протест, но судьи оставили оценку прежней.

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила RT, что судейство было «вопиющей несправедливостью» и войдет в историю, а упустившая ленту Ашрам совершила ошибку, за которую снимают очки в исполнении, технике, и артистике. По словам российского тренера, такие результаты стали «просто позором художественной гимнастики».

О предвзятости судей заявил и главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко, выступавший на заседании пресс-клуба «Петербургский уик-энд» Медиахолдинга «Патриот». Он лично знаком с сестрами Авериными и отмечает, что с ними работает «абсолютно великий тренер».

«Абсолютно засудили Дину Аверину. Художественная гимнастика — один из самых субъективных видов спорта, где роль арбитра кардинальная. Это абсолютно незаслуженное поражения. Но в спорте бывает все. Судьи были заряжены "правильным посылом", за кого судить — и речь идет не обязательно о деньгах. В сегодняшней гимнастике это было совершенно очевидно», — заявил Яременко корреспонденту «ПС».

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Сама Аверина восприняла решение судей крайне болезненно: она расплакалась и после оглашения оценок, и во время интервью. Судейство гимнастка назвала несправедливым и подчеркнула, что «расстроена и обижена», но по заветам Винер-Усмановой показала «настоящую художественную гимнастику».

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