Появился новый трейлер драмы "Солнцепек" Михаила Вассербаума

Создатели российской драмы "Солнцепек" перед премьерой фильма, которая состоится 12 августа, решили подогреть зрительский интерес и представили новый трейлер.

В основу картины легли реальные события, произошедшие в Луганской области в 2014 году. Драма "Солнцепек" на примере одной семьи расскажет о тяжелом времени, которое полностью перевернет жизнь многих людей. Сюжет разворачивается вокруг бывшего афганца Влада Новожилова. Он вместе с близкими по воле случая оказался в гуще событий. Чтобы спасти семью, главному герою придется сделать сложный моральный выбор, говорится в аннотации к фильму. Новый трейлер опубликовали на официальном сайте ленты.

"Солнцепек", пожалуй, можно назвать одной из самых ожидаемых российских лент этого лета. Первый трейлер, который показали создатели фильма, набрал за две недели более 3 миллионов просмотров на YouTube. За режиссуру отвечал Михаил Вассербаум, автор киносаги о Максиме Шугалее, поэтому однозначно зрители могут рассчитывать на объективный и искрений рассказ о реальных событиях 2014 года.

Премьера "Солнцепека" пройдет в кинотеатрах более 30 городов по всей России 12 августа.