Россияне назвали страну, где хотели бы родиться

Большинство россиян (75% опрошенных) хотели бы родиться там же, где и проживают сейчас — в России, следует из данных опроса ВЦИОМ. На первом месте среди стран, в которых граждане РФ не хотели бы рождаться и вынужденно туда эмигрировать — США (14% и 18%, соответственно).

Тех, кто жалеет о рождении в России, всего 4%. Другие страны в качестве предпочтительной родины называют не более 2% граждан. Самым нежеланным местом для рождения после Соединенных Штатов оказались страны Африки (11%), далее — Индия и Китай (по 3%).

Наиболее популярным государством для вынужденной эмиграции стала Германия (9%). Еще 5% назвали Белоруссию, которая в аналогичном опросе от 2005 года вообще не упоминалась респондентами. По 3% россиян выбрали бы Канаду и США. Большинство (37%) затруднились с ответом.

Самыми нежеланными странами для переезда на постоянное место жительства после США стали африканские государства (7%) и Украина (6%) — примечательно, что в опросе 16-летней давности ее в данном ключе никто из опрошенных не упомянул.