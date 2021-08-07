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Пользователи Сети позлорадствовали над бежавшей из Крыма украинкой

Пользователи Сети позлорадствовали над бежавшей из Крыма украинкой

Сбежавшая из Крыма украинка пенсионного возраста дозвонилась в эфир телевидения и пожаловалась на жизнь в Харьковской области. Зрители в ответ высмеяли беглянку.

Женщина по имени Светлана рассказала о своей жизни в рамках телеканала "НАШ". Пенсионерка призналась, что "не смогла жить" в Крыму после воссоединения с Россией, поэтому сбежала. По ее мнению, жители полуострова жалеют о своем выборе. Однако сама украинка выживает на мизерную пенсию. Зрители позлорадствовали над жалобами беглянки.

"Это называется "назло России помру нищей"", — иронично отметил один из комментаторов под выпуском передачи на YouTube.

Другие интернет-пользователи отметили, что "бабка жалеет" из-за упущенных российских пенсиях и тарифах.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее разрешили приехать в Крым, сообщает сайт 360tv.ru. Первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс уточнил, что для этого политик должен отказаться от "замашек" на российский регион.