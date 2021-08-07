Женщина из Пакистана в 106 лет справилась с дельта-штаммом коронавируса

Жительнице Пакистана в возрасте 106 лет заразилась мутацией коронавирусной инфекции "Дельта", но ей удалось вылечиться.

Пожилая женщина из Пакистана после заражения дельта-штаммом была госпитализирована в один из стационаров города Карачи. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, и 106-летняя жительница стала поправляться.

Ее выписали из отделения для пациентов с коронавирусом. Персонал больницы и родственники женщины отметили выздоровление тортом, передает телеканал ARY News.

Американские биологи ранее создали диагностическую платформу для выявления новых штаммов коронавируса по слюне. Им удалось добиться точности результатов в 95%, пишет сайт 360tv.ru.