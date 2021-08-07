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Китайцы восхитились поддержкой Лаврова на фоне обвинений против Пекина

Китайцы восхитились поддержкой Лаврова на фоне обвинений против Пекина

Глава МИД России Сергей Лавров помог Китаю отстоять репутацию на международной арене. Об этом сообщили политические эксперты из КНР.

США и Европа обвиняют Китай в "лабораторной утечке" коронавирусной инфекции, из-за которой якобы случилась пандемия, пишет "ПолитРоссия". Москва в этом вопросе, наоборот, оказывает поддержку Пекину. Глава МИД Сергей Лавров парой фраз осадил своих западных коллег.

"Лавров не переносит абсурдного поведения западных стран. Недавно он вступился за Китай и поставил на место американскую сторону", — передает слова политологов издание Baijiahao.

Российский министр сообщил, что обвинения в адрес Пекина являются безосновательными. Китай также, как и другие страны, пострадал от пандемии коронавируса. Сейчас КНР делает все возможное, чтобы победить COVID-19, а также делится своим опытом с другими государствами.

Слова Лаврова восхитили китайцев. По их мнению, эти высказывания стали "холодным душем" для Запада. Они добавили, что поддержка российского министра в этой ситуации помогла Китаю "отстоять свою репутацию в международном сообществе".

Ранее члены палаты представителей США представили документ об искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории в Ухане. В МИД КНР заявили, что в основу этого доклада легли ложь и искаженные факты, передает сайт 360tv.ru.