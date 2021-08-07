Китайцы восхитились поддержкой Лаврова на фоне обвинений против Пекина

Глава МИД России Сергей Лавров помог Китаю отстоять репутацию на международной арене. Об этом сообщили политические эксперты из КНР.

США и Европа обвиняют Китай в "лабораторной утечке" коронавирусной инфекции, из-за которой якобы случилась пандемия, пишет "ПолитРоссия". Москва в этом вопросе, наоборот, оказывает поддержку Пекину. Глава МИД Сергей Лавров парой фраз осадил своих западных коллег.

"Лавров не переносит абсурдного поведения западных стран. Недавно он вступился за Китай и поставил на место американскую сторону", — передает слова политологов издание Baijiahao.

Российский министр сообщил, что обвинения в адрес Пекина являются безосновательными. Китай также, как и другие страны, пострадал от пандемии коронавируса. Сейчас КНР делает все возможное, чтобы победить COVID-19, а также делится своим опытом с другими государствами.

Слова Лаврова восхитили китайцев. По их мнению, эти высказывания стали "холодным душем" для Запада. Они добавили, что поддержка российского министра в этой ситуации помогла Китаю "отстоять свою репутацию в международном сообществе".

Ранее члены палаты представителей США представили документ об искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории в Ухане. В МИД КНР заявили, что в основу этого доклада легли ложь и искаженные факты, передает сайт 360tv.ru.