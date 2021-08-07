В ЛНР сообщили о двух нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

ВСУ за минувшие сутки обстреляли два прифронтовых поселка ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Золотое-5 и Голубовское. Обстрелы велись с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За истекшие сутки (6 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", — говорится в сообщении.

Днем ранее, по данным представительства Луганской Народной Республики, на линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.