СМИ увидели намек на поздравление Обамы в костюме Байдена

Президент США Джо Байден появился на публике в необычном костюме песочного цвета.

Многие журналисты вспомнили, что экс-глава государства Барак Обама, который отмечает свой 60-й день рождения на этой неделе, тоже появлялся в таком же пиджаке в 2014 году. Тогда такая форма одежды вызвала волну негодования. Эксперты высказывались, что подобный костюм слишком легкомыслен для президента. Таким образом Байден решил оригинально поздравить своего давнего соратника с юбилеем, считают многие американские СМИ.

Ранее Байден выразил надежду, что Вашингтону удастся наладить конструктивный диалог с Москвой по стратегической стабильности. Так он прокомментировал женевский саммит Россия — США, сообщил сайт 360tv.ru.