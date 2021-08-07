В США назвали «обманом» победы России на Олимпиаде, но не показали свои допинг-тесты

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обрушился с критикой на Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) из-за участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.

Сейчас Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете, а США — на втором, уступая Китаю. Но успехи спортсменов из РФ, которым запретили выступать под национальным флагом, не дают покоя Тайгарту: победы России он назвал «фильмом ужасов».

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и ВАДА лишь все запутывают, утверждая, что она отстранена. <...> Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько еще раз на крупнейшей мировой арене мы будем наблюдать за этим мошенничеством», — заявил чиновник в интервью норвежскому изданию VG.

Допуск «жаждущей медалей» России на Олимпийские игры Тайгарт назвал «насмешкой», а работу МОК и ВАДА — «безнадежной системой».

Global Look Press / Sebastian Gollnow/dpa

При этом в МОК заявили о выполнении Россией 85% рекомендаций комитета. Сообщалось, что на Олимпиаде в Японии была проведена самая масштабная программа антидопингового тестирования в истории Олимпийских игр: положительных допинг-тестов у российских спортсменов не выявлено.

В начале августа Тайгарт потребовал для России «сурового наказания» и призвал огласить итоги антидопингового тестирования россиян. Нынешние санкции в отношении РФ он счел недостаточно суровыми.

В ответ предлагалось проверить на допинг олимпийскую сборную США и обнародовать результаты за все годы — чего стоит одна история четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз, внезапно отказавшейся от участия в соревнованиях. Байлз долгое время принимала метилфенидат, выписанный врачом для купирования синдрома дефицита внимания и гиперактивности: это психостимулятор неамфетаминового ряда, запрещенный во многих странах, включая Россию и Японию. Привезти препарат в Токио спортсменка не смогла и тут же вышла из строя. Подробности — в нашей статье.