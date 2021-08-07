Британские ВВС поднимали в воздух истребители на "перехват" двух российских Ту-142

Командование британских ВВС заявило, что их истребители 6 августа поднимались в воздух для "перехвата" двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

В сообщении британских военных говорится, что российские самолеты приближались к воздушным границам Великобритании. О нарушении границ государства оборонное ведомство не заявляло.

"Истребители королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами", — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, истребители ВВС Британии поднялись в воздух с авиабазы Lossiemouth и вели наблюдение за российскими Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".

Ранее Северный флот РФ сообщал, что противолодочные Ту-142 совершали полеты в рамках командно-штабной тренировки в Северо-Восточной Атлантике. Отмечалось, что полеты были выполнены в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства.