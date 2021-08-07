В центре "Вектор" сообщили о "суперраспространителе" коронавируса в России

Российские медики единственный раз зафиксировали случай суперраспространения коронавирусной инфекции, когда один пациент заразил сразу 1,5 тыс. человек.

Такой показатель стал максимальным. Об этом рассказал руководитель филиала научного центра "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. По его словам, вклад суперраспространителей в заражение других людей очень велик.

"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, идет в переполненный вагон метро, то у него есть шанс стать суперраспространителем", — подчеркнул Семенов в беседе с ТАСС.

Именно поэтому специалист призвал соблюдать все меры профилактики и защиты, в частности, носить маски. Это особенно важно для тех, кто не очень хорошо себя чувствует, пишет сайт 360tv.ru.