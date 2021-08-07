Экс-депутат Мураев предсказал раздел Украины после осенних потрясений

Украина может распасться в самое ближайшее время, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, в текущий момент времени в стране идет активная мобилизация радикально настроенных групп. Их могут использовать для осуществления провокаций осенью этого года. Если Украину удастся раздробить, то ее часть присоединится к составу России.

"Я не хочу пугать, но думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем", — сказал он.

Вместе с тем политик отметил, что далеко не последнюю роль в этом играет бывший президент страны Петр Порошенко. Именно из его фонда "Возрождение" идет финансирование радикалов.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива объявил о приходе на Украину "эпохи голода и нищеты". По его словам, страна занимает первое место в Европе по количеству людей, которым не хватает еды, сообщил сайт 360tv.ru.