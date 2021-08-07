Бывший украинский депутат рассказала о мирном пути возвращения Донбасса и Крыма

Украина может быть вместе с Донбассом и Крымом. Такое заявление сделала бывший депутат Рады Анна Герман.

Она отметила, что для этого необходимо помириться с двумя соседями. По ее словам, она имела в виду братские народы. Об этом передает телеканал "НАШ".

"Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее", — подчеркнула политик.

Экс-депутат призвала украинцев начать снова жить в дружбе с соседними государствами. В ином случае им навсегда стоит забыть о своих мечтах.