Антонов раскрыл истинное отношение Запада к российским вакцинам

Запад ведет целенаправленную кампанию против отечественных лекарств от коронавирусной инфекции, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Доклад минздрава за 2020 год доказал, что США пытаются настроить другие страны против использования российских препаратов. В частности, администрация американского лидера Джо Байдена пыталась убедить Бразилию отказаться от "Спутника V", цитирует дипломата страница посольства в Facebook.

"Там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике", — заявил Антонов.

Партнерам необходимо как можно быстрее осознать этот факт и перестать политизировать вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией. Например, следует перестать распространять ложную информацию о том, что Россия пытается убедить американцев отказаться от прививок, заключил Антонов.