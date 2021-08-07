Смерть главного инженера помешала строительству корабля-города Freedom Ship

Идея построить корабль-город пришла в голову инженеру Норму Никсону из США в 1990-х годах. Машина должна была совершать кругосветные плавания три раза в год.

Проект Freedom Ship, или "Корабль свободы" предполагал вместить в себя около 100 тыс. человек, которые смогли бы жить на воде. Внутри него должен был поместиться настоящий город со своими школами, магазинами, жилыми домами, ресторанами и с собственным аэропортом. Предполагалось даже подземное метро.

"Тащили бы этот корабль 100 двигателей по 1000 лошадиных сил каждый. "Корабль свободы" был бы раз в десять, а то и в пятнадцать больше "Титаника", — говорили инженеры.

Главный инженер Никсон когда-то говорил, что после строительства корабля он выйдет на пенсию и проживет в корабле-доме два года. Однако в 2012 году он умер, а стоимость проекта с 6 млрд долларов выросла до 11 млрд долларов. Для сравнения, самое высокое и дорогое в мире здание Бурдж‑Халифа стоит 1,5 млрд долларов, передает "Царьград".