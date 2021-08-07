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Зарубежные киноманы поделились впечатлениями от просмотра "Собачьего сердца"

Зарубежные киноманы поделились впечатлениями от просмотра "Собачьего сердца"

Фильм "Собачье сердце", снятый по одноименному роману Михаила Булгакова, произвел большое впечатление на зарубежных киноманов.

Отзывы о картине собрал автор блога "Записки старого кинокритика" на платформе "Яндекс.Дзен". Многие из зрителей, как отметил "Царьград", по достоинству оценили работу создателей фильма и само литературное произведение.

"Как любителю кино мне очень понравились первые 40 минут. Как любителю сатиры мне понравился весь фильм", — признался зритель.

Политическую составляющую картины поняли не все. Иностранная публика плохо разбирается в нюансах российской истории.

"Поскольку я американец, который не слишком силен в российской политической истории, некоторые тонкие социальные уколы в этом фильме от меня ускользнули", — отмечено в одном из отзывов.

Двухсерийный фильм "Собачье сердце" был снят в 1988 году. Роль профессора Преображенского в этой картине сыграл Евгений Евстигнеев.