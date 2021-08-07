Зарубежные киноманы поделились впечатлениями от просмотра "Собачьего сердца"

Фильм "Собачье сердце", снятый по одноименному роману Михаила Булгакова, произвел большое впечатление на зарубежных киноманов.

Отзывы о картине собрал автор блога "Записки старого кинокритика" на платформе "Яндекс.Дзен". Многие из зрителей, как отметил "Царьград", по достоинству оценили работу создателей фильма и само литературное произведение.

"Как любителю кино мне очень понравились первые 40 минут. Как любителю сатиры мне понравился весь фильм", — признался зритель.

Политическую составляющую картины поняли не все. Иностранная публика плохо разбирается в нюансах российской истории.

"Поскольку я американец, который не слишком силен в российской политической истории, некоторые тонкие социальные уколы в этом фильме от меня ускользнули", — отмечено в одном из отзывов.

Двухсерийный фильм "Собачье сердце" был снят в 1988 году. Роль профессора Преображенского в этой картине сыграл Евгений Евстигнеев.