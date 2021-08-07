"Я журналюг не люблю": Градский поставил на место оппонентов на съемках

Певец Александр Градский сказал свою ставшую крылатой фразу о "журналюгах" после хамской дискуссии в рамках программы "Пресс-клуб" на волне развала Союза.

Музыкант находился в эфире, куда также пригласили бывшего премьера СССР Валентина Павлова вместе с двумя другими героями ГКЧП Олегом Баклановым и Олегом Шениным. В какой-то момент ситуация стала напряженной: журналисты стали откровенно хамить и оскорблять участников обсуждения, вспомнил журналист Евгений Додолев в своем блоге на платформе "Дзен".

"Это скотство — пригласить оппонентов в эфир и пробрасываться оскорблениями", — заявил Додолев.

В какой-то момент микрофон взял Градский, представился, как того требовали приличия и правила программы, и заявил, что ему "стыдно, что здесь в таком тоне с людьми разговаривают". Его попытались заставить замолчать, кто-то был оскорблен его замечанием, кто-то согласился, но именно в рамках той передачи и прозвучали легендарные слова музыканта: "я журналюг не люблю", цитирует журналиста "Царьград".