Врач-терапевт рассказал об особенностях последствий дельта-штамма коронавируса

Постковидный синдром у людей, которые перенесли заражение индийским штаммом коронавируса, обладает своими свойствами. О них сообщил врач-терапевт Константин Хоманов.

Терапевт рассказал, что у таких пациентов встречаются одышка и тяжелое дыхание. Чаще всего такие симптомы проявляются у людей, чьи легкие были массивно поражены. При этом возраст не играет роли. Об этом передает ТАСС

"Постковидный синдром после перенесенного дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменения голоса и длительно непроходящая красная воспаленная носоглотка", — добавил Хоманов.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев отметил, что о влиянии различных штаммов станет известно после ряда исследований и сравнительного анализа переболевших COVID-19.