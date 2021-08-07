Украинский МИД сообщил Вашингтону, что разворота Киева к Китаю не произойдет

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил, что разворота Киева к Пекину не произойдет.

Кулеба подчеркнул, что между Китаем и Украиной есть лишь торговые отношения. Недавно он прилетел в Вашингтон, чтобы заняться подготовкой визита в США украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом 30 августа.

Глава МИД Украины добавил, что Киев и Пекин также сотрудничают в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что украинские власти хотят, чтобы американский бизнес пришел в страну, принес инвестиции и начал реализовывать проекты, которые бы связали стороны еще сильнее.