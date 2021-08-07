Путин анонсировал повышение налога на добычу ископаемых для металлургов

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по плану повысят с 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.

Изменения коснутся металлургической отрасли, рассказал политик на встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер". Повышение налога ожидается с 1 января.

Кроме того, Путин обсудил несколько важных вопросов. В частности, он напомнил, когда планируется завершить программу социальной газификации в населенных пунктах поблизости от магистрального трубопровода за счет государства — к концу 2022 года. При этом работы на самом участке будут оплачивать владельцы земли.