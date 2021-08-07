Беглов избавил жителей Петербурга от лишней бюрократии в сделках с недвижимостью

Взаимодействие Смольного с Росреестром в рамках нового соглашения позволит жителям Петербурга тратить меньше сил на бюрократические процедуры в сделках с недвижимостью.

Петербургский губернатор Александр Беглов недавно подписал договор с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром). Сотрудничество предусматривает двухсторонний информационный обмен. Власти города будут предоставлять сведения об объектах недвижимости из "Геоинформационной системы Санкт-Петербурга" (РГИС), а Росреестр — об их территориальной принадлежности.

"Это будет открытая система, доступная каждому жителю. Люди смогут узнать, где городская собственность, а где федеральная, как она используется, что это дает бюджету города. Такая информация должна быть прозрачной", — заявил Беглов.

Юрист Антон Баранов положительно оценил достигнутое соглашение в комментарии для "Невских Новостей". Оформление сделок с недвижимостью, по его словам, благодаря этому договору можно будет ускорить.