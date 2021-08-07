Российские волейболисты Красильников и Стояновский завоевали серебро ОИ

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали Олимпиады по пляжному волейболу.

Россиянам в финале противостояли волейболисты из Норвегии Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандлие Серум. Встреча закончилась со счетом 0:2 (17:21 и 18:21) в пользу норвежцев.

Красильников и Стояновский стали первыми спортсменами из России, которые получили медали Олимпиады в пляжном волейболе, включенном в программу с 1996 года.

Данная медаль стала 63-й наградой для России на Олимпиаде в Токио. Всего российские спортсмены принесли 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей. Благодаря этим наградам Россия идет на пятой строчке в общем медальном зачете.