Пушков призвал держать подальше от преподавания историка Эйдельман

Сожаления историка Тамары Эйдельман о неслучившемся захвате России римлянами полны дремучего невежества. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Ранее историк Эйдельман выразила сожаление, что Россию в древности не захватили римляне. По ее мнению, если страна не входила в состав Римской империи, то ее гражданам не передавались представления о законности.

Пушков в своем Telegram-канале выразил недоумение тем, что заявляющим подобное людям доверяют воспитание детей и подростков. По его словам, в таких высказываниях проглядывается больше глупости и дремучего невежества.

Сенатор напомнил, что римляне владели Северной Африкой. Он отметил, что таких, как Эйдельман "персонажей" нужно держать дальше от школы и преподавания истории.