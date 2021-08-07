Российские победы на Олимпиаде сравнили с фильмом ужасов

Трэвис Тайгарт, который возглавляет антидопинговое агентство США, засомневался в честности побед спортсменов из России на Олимпиаде в Токио.

Он заявил, что главы МОК и WADA пускают пыль в глаза всему миру сообщениями об "отстранении" России. Он также посчитал недостаточно суровым наказание для сборной из России, передает Washington Post.

"Мы уже видели этот фильм ужасов, когда никто не мешает работе допинговой программы, спонсируемой государством", — передает издание слова чиновника.

Им также был раскритикован Международный олимпийский комитет за излишнюю лояльность. Он потребовал обнародовать результаты тестирования всех россиян, которые выступают в Токио.