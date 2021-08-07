"Целенаправленная кампания": Антонов объяснил неприятие Западом русских вакцин

Западные страны делают целенаправленные попытки подорвать прививочные кампании отечественными препаратами от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В американском обществе открыто укоренилась русофобия, подтверждает такой вывод Министерство здравоохранения и социальных служб США в своем докладе по итогам 2020 года Из документа ясно, что одной из целей американского правительства являлось убедить Бразилию не использовать "Спутник V" для вакцинации населения.

"Ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов", — цитирует слова дипломата страница посольства в Facebook.

Антонов напомнил, что речь идет о здоровье и даже жизнях людей, и политизировать этот вопрос категорически нельзя. Дипломат выразил надежду, что партнеры поймут это как можно быстрее, передает "Царьград".