Американский портал вспомнил о разрабатываемом в СССР лазерном танке

Разработка танка 1К17 началась в СССР к концу холодной войны. О боевой машине вспомнили американские журналисты портала Sandboxx.

Главной задачей танка было ослепление и сжигание лазером электронно-оптических датчиков, которые позволяли вражеским ракетам обнаруживать цель. Также оружие предполагалось задействовать и для других боевых машин.

Всего советские инженеры изготовили два прототипа танка. Первый из них носил название "Сжатие" и был сконструирован на основе самохода 2С19 "Мста-С". Установка позволяла выдержать 12 оптических каналов с целью наведения.

По данным портала, лазерный танк рекомендовали добавить в вооружение СССР, однако не сделали этого, предположительно, из-за дороговизны машины. Она отличалась высокой эффективностью и боеспособностью, пишет Sandboxx.