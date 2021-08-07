Минздрав Абхазии объявил о прибытии первой партии вакцины "Спутник Лайт"

Первая партия вакцины "Спутник Лайт" была доставлена на территорию Абхазии из России, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Закупку и транспортировку вакцины взял на себя глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба. Переговоры с российскими властями о поставках препарата курировал президент Абхазии Аслан Бжания.

"Руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины "Спутник Лайт", которая 6 августа была доставлена в республику", — сказано в сообщении пресс-службы.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Абхазии 12 мая. Для этого в республику был доставлен препарат "Спутник V". Первыми здесь прививали медработников и педагогов.