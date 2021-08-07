Психолог Гладышева назвала причину роста рождаемости в Москве

Во время пандемии в столице увеличилось число рожениц, свой вклад в рост рождаемости внес локдаун, считает главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По ее словам, в роддоме медицинского учреждения во время пандемии стало больше женщин. Вклад локдауна в эту ситуацию Лысенко назвала существенным. С ее наблюдениями согласилась акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая.

Сексолог и психолог Марина Гладышева считает, что количество будущих мам выросло из-за ограничительных мер.

"Когда люди понимают, что у них мало общего, они заводят, в том числе, детей. Я не могу сказать, что это прям статистика, но в том числе есть такой момент", — сообщила 360tv.ru специалист.

Пойти на рождение ребенка женщина может, если в отношениях появляются проблемы или они могут рухнуть, отмечает психолог. Многие во время ограничений поняли, что им особо не о чем говорить. В этом случае пары заводят детей для сохранения семьи, заключила Гладышева.