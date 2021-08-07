Российский автопроизводитель придумал способ сдержать рост цен на новые машины

Стоимость новых автомобилей продолжает расти. АвтоВАЗ придумал способ сдержать цены на машины. Автопроизводитель решил выпускать модели с неполным оснащением.

В комплектации Lada Vesta будут внесены изменения. Новые машины в версиях Classic/Comfort начнут поставлять без потолочных поручней со стороны переднего пассажира. В моделях Luxe на кузовах SW/SW Cross не будет органайзера и двойного пола багажного отделения.

Ни в одной "Весте" с сентября нынешнего года также не будет датчика, сигнализирующего о непристегнутом ремне безопасности. Кандидат технических наук Кирилл Кириллов рассказал "Известиям", что экономить на этом датчике АвтоВАЗ сможет недолго.

С января следующего года все автопроизводители, реализующие продукцию на территории ЕАЭС, по словам эксперта, будут обязаны оснащать подобными сигнализаторами все легковые автомобили. Это связано с новой редакцией правил ООН.