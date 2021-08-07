Метаанализ выявил количество психопатов в обществе

В современном обществе насчитывается 4,5% психопатов, как правило, они являются директорами компаний, юристами и заключенными.

Психопатические черты проявляются у людей из-за пониженной способности к сопереживанию и представляют собой бессердечие, эгоцентричность, лживость, склонность к манипуляциям, бедную и поверхностную эмоциональную жизнь. Как ни странно, они ведут своего владельца не только за решетку, но и к карьерным вершинам, передает Frontiers in Psychology.

Чаще эти черты встречаются у мужчин, причем в категории управляющих, менеджеров по закупкам, маркетологов число психопатов оценили в 12,9%, тогда как среди студентов — в 8,1%, а в выборках населения в целом — всего 1,9%. Чаще всего психопатические проявления наблюдаются у управляющих директоров компаний (CEO), юристов, теле- и радиоведущих, сейлз-менеджеров и хирургов.