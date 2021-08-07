Антонов подверг критике слова Госдепа о наблюдении ОБСЕ на выборах в Госдуму

Российский посол в США Анатолий Антонов раскритиковал заявление Госдепа США о наблюдении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на предстоящих выборах в Госдуму.

Государственный департамент США недавно выразил сожаление, что российское правительство ввело ограничения, которые не позволят ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы. Ограничения были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Антонов заявил, что слова Госдепа вызывают недоумение. Он предположил, что официальный представитель не полностью знаком с ситуацией. Посол добавил, что Россия была готова принять наблюдателей в количестве не меньше, чем ОБСЕ отправляла на выборы президента США в прошлом году.