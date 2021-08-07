Американского бизнесмена Майкла Калви возмутил приговор суда

Американец Майкл Калви, который является основателем инвестиционного фонда Baring Vostok, заявил, что "быть осужденным за преступление, которого нет, — это возмутительно".

По его словам, защита будет позднее решать вопрос обжалования приговора по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Об этом он рассказал журналистам после заседания суда.

"Мы с адвокатами изучим полный текст приговора и примем решение о дальнейших шагах", — сказал он.

Коллеги Калви из компании Baring Vostok также высказали свое мнение в сообщении. Они отметили безосновательное обвинение и невиновность обвиняемых. Главный фигурант уголовного дела не ответил на вопрос, продолжит ли он работать в России.