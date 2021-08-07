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Американского бизнесмена Майкла Калви возмутил приговор суда

Американского бизнесмена Майкла Калви возмутил приговор суда

Американец Майкл Калви, который является основателем инвестиционного фонда Baring Vostok, заявил, что "быть осужденным за преступление, которого нет, — это возмутительно".

По его словам, защита будет позднее решать вопрос обжалования приговора по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Об этом он рассказал журналистам после заседания суда.

"Мы с адвокатами изучим полный текст приговора и примем решение о дальнейших шагах", — сказал он.

Коллеги Калви из компании Baring Vostok также высказали свое мнение в сообщении. Они отметили безосновательное обвинение и невиновность обвиняемых. Главный фигурант уголовного дела не ответил на вопрос, продолжит ли он работать в России.