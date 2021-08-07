Украинский депутат признал мощь России

Украинским властям нужно "найти разум и терпение", чтобы решить вопрос Донбасса с Москвой, считает депутат Рады Евгений Шевченко.

Украина, Белоруссия и Россия не могут находиться в одном государстве, так как имеют "ментальные" различия, сообщил Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко. Но все три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии", уточнил депутат.

"Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упертыми, идти напролом и рушить все вокруг себя", — заявил политик.

По словам Шевченко, Украина может существовать, только не вступая в открытое противостояние с Россией.