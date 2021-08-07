Количество свадеб и разводов резко выросло в России

Число заключенных браков за июнь выросло почти на 50% в России, число разводов выросло на 21,6% по сравнению с прошлым годом.

Всего в стране зарегистрировали в первый летний месяц 100,9 тысячи браков, число разводов достигло 55,7 тысячи, передает сайт 360tv.ru данные Росстата. В аналогичный период прошлого года зарегистрировали 68,4 тысячи свадеб. Расстались 45,9 тысячи пар.

Увеличился показатель и за последние несколько месяцев: с января по июнь процент решившихся завершить брак в России увеличился на 39,4%. Количество молодоженов выросло с 273,9 тысячи за первые шесть месяцев прошлого года до 368,4 тысячи — в 2021 году.